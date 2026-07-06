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بزشكيان يتوجه إلى العراق غداً للمشاركة في مراسم تشييع السيد الخامنئي

دوليات

2026-07-06 | 07:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بزشكيان يتوجه إلى العراق غداً للمشاركة في مراسم تشييع السيد الخامنئي
المصدر:
ارم نيوز
110 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إلى العراق للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق آية الله علي الخامنئي، في أول زيارة خارجية له منذ بدء مراسم التشييع الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن بزشكيان سيزور العراق للمشاركة في مراسم التشييع، دون الكشف عن تفاصيل برنامج الزيارة أو اللقاءات التي سيجريها خلالها.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة فعاليات تشييع الخامنئي التي تمتد بين إيران والعراق، بعد أن أعلنت طهران وبغداد في وقت سابق تنسيقاً مشتركاً لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء، إلى جانب المراسم المقامة في طهران وقم ومشهد، حيث من المقرر أن يُوارى جثمان المرشد الراحل الثرى في مدينة مشهد.

وتُعد زيارة بزشكيان إلى العراق امتداداً لمسار التقارب بين البلدين، إذ كانت بغداد أول وجهة خارجية للرئيس الإيراني بعد توليه منصبه عام 2024، وشهدت تلك الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وأمنية وثقافية، إلى جانب تأكيد الجانبين استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وتأتي الزيارة في ظل ترتيبات إيرانية - عراقية لإقامة جزء من مراسم تشييع علي الخامنئي في مدينتي النجف وكربلاء، نظراً للمكانة الدينية للعتبات المقدسة لدى الشيعة، وبالتنسيق بين حكومتي البلدين.

كما تمثل الزيارة أول تحرك خارجي للرئيس مسعود بزشكيان منذ بدء المرحلة الانتقالية في إيران، ما يمنحها أبعاداً سياسية ودبلوماسية، إلى جانب بعدها الرمزي المرتبط بمراسم التشييع.
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