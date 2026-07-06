بزشكيان يتوجه إلى العراق غداً للمشاركة في مراسم تشييع السيد الخامنئي

وأفادت "إرنا" بأن بزشكيان سيزور للمشاركة في مراسم التشييع، دون الكشف عن تفاصيل برنامج الزيارة أو اللقاءات التي سيجريها خلالها.وتأتي الزيارة ضمن سلسلة فعاليات تشييع الخامنئي التي تمتد بين والعراق، بعد أن أعلنت وبغداد في وقت سابق تنسيقاً مشتركاً لإقامة مراسم في مدينتي وكربلاء، إلى جانب المراسم المقامة في طهران وقم ومشهد، حيث من المقرر أن يُوارى جثمان المرشد الراحل الثرى في مدينة مشهد.وتُعد زيارة بزشكيان إلى العراق امتداداً لمسار التقارب بين البلدين، إذ كانت أول وجهة خارجية للرئيس الإيراني بعد توليه منصبه عام 2024، وشهدت تلك الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وأمنية وثقافية، إلى جانب تأكيد الجانبين استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.وتأتي الزيارة في ظل ترتيبات إيرانية - عراقية لإقامة جزء من مراسم تشييع علي الخامنئي في مدينتي النجف وكربلاء، نظراً للمكانة الدينية للعتبات لدى ، وبالتنسيق بين حكومتي البلدين.كما تمثل الزيارة أول تحرك خارجي للرئيس منذ بدء المرحلة الانتقالية في إيران، ما يمنحها أبعاداً سياسية ودبلوماسية، إلى جانب الرمزي المرتبط بمراسم التشييع.