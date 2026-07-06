ترامب يفاجئ نجم منتخب إنجلترا (صورة)

وحقق منتخب إنجلترا أحد أبرز انتصاراته في البطولة بعدما تغلب على بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة أقيمت فجر اليوم الاثنين.وأعرب الرئيس الأمريكي عن إعجابه بقائد "الأسود الثلاثة"، الذي رفع رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية من ، و14 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.وكتب عبر منصته "تروث سوشيال" صباح الاثنين: " ، لاعب منتخب إنجلترا لاعب عظيم".ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس الأمريكي خلال منافسات كأس العالم التي تستضيف جزءا من مبارياتها.ونجح منتخب إنجلترا بقيادة مدربه الألماني في بلوغ دور الثمانية ليضرب موعدا مع .