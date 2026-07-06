وفيات إيبولا تتجاوز حاجز الـ500

وذكرت الكونغولية (ACP) أن "الأرقام الرئيسية تشير إلى تعافي 253 حالة، و1561 حالة مؤكدة، من بينها 506 وفيات، و628 حالة تخضع للعلاج".وتقدر السلطات في جمهورية الديمقراطية معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس بنسبة 32.4%.وأعلنت العالمية تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا صحية عامة، لما يشكله الفيروس من خطر على دول الجوار، فيما تقيّم المنظمة مستوى الخطر الإقليمي لانتشار الفيروس بـ"المرتفع".