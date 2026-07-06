"برنامج رواد التميز".. طلبة عراقيون يجتهدون في جامعة الصين للبترول

ويُعد هذا أول برنامج تستخدم فيه " التدريب ونقل التكنولوجيا والمنح الدراسية (TTSF)" لإيفاد طلبة عراقيين للدراسة في ، ضمن مبادرة مشتركة تمولها شركة بتروتشاينا– غرب القرنة 1، وشركة بتروتشاينا حلفاية.وأولت بتروتشاينا اهتماما كبيرا بتنمية الكفاءات العراقية المحلية بالتوازي مع تطوير مشاريع التعاون في قطاع الطاقة. ويجسد إطلاق "برنامج رواد " ثقة الحكومة العراقية بالتكنولوجيا والمعايير الهندسية الصينية في قطاع النفط، كما يعكس التزام بتروتشاينا بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الصين والعراق.ويمثل الطلبة المشاركون نخبة من مختلف المحافظات العراقية، حيث تم اختيارهم بعد منافسة قوية واجتياز عدة مراحل من الاختبارات التحريرية والمقابلات التي نظمتها وزارتا النفط والتعليم العالي والبحث العلمي في .وأوضح الطالب حسين حيدر، من ، أن "معرفته بأن العديد من المنشآت النفطية والتقنيات الرئيسة في محيط بغداد تعتمد على التكنولوجيا الصينية عززت رغبته في الدراسة بجامعة الصين للبترول (شرق الصين)".أما الطالب أوس جلال علي، فقد كان قد حصل مسبقًا على قبول للدراسة في إحدى الجامعات البريطانية، لكنه قرر التخلي عن ذلك بعد حصوله على قبول من جامعة الصين للبترول (شرق الصين)، مؤكدًا: "هذه فرصة ثمينة لا يمكن تفويتها، لأن الصين هي الخيار الأفضل".وأكدت مديرية دائرة التدريب والتطوير في بوقت سابق، ان "الطلبة العراقيين توجهوا إلى إحدى أفضل الجامعات الصينية المتخصصة في النفط لاستكمال دراستهم".وفي 19 نيسان، أقيم حفل افتتاح "برنامج رواد التميز" للطلبة العراقيين في جامعة الصين للبترول (شرق الصين).وألقى لجمهورية الصين الشعبية في ، تشن بي تشونغ، كلمة مسجلة عبر الفيديو، حث فيها الطلبة "على الاجتهاد في طلب العلم، وتطوير مهاراتهم، والتعرف على الصين، وبناء صداقات مع الشعب الصيني، ليكونوا سفراء للصداقة التاريخية بين الصين والعراق".كما وجه المستشار العلمي والثقافي في لدى الصين، الدكتور مهند نجاح، رسالة مصورة قال فيها: "أنتم الرواد، وأنتم تمثلون مستقبل قطاع الطاقة في العراق. والدراسة في هذه الجامعة المرموقة فرصة نادرة وثمينة، وأتمنى أن تكتسبوا المعرفة والمهارات التقنية التي يحتاجها وطننا لإعادة بناء وتحديث قطاع النفط".ويدرس الطلبة حاليًا أربع مواد أساسية هي: اللغة الصينية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، إلى جانب جلسات دعم أكاديمي منتظمة، استعدادا لاجتياز الموحد الذي ينظمه مجلس الصيني.وأشادت المشرفة الأكاديمية، سو هوي، بانضباط الطلبة وقدرتهم على التكيف مع البيئة التعليمية الجديدة، قائلة: "لقد أظهروا مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط، ولا يستسلمون أمام التحديات"، موضحة، ان "تميز الطالب لا يعتمد على الموهبة وحدها، بل على المثابرة والانضباط أيضًا".ويواصل الطلبة العراقيون دراستهم بكل جد واجتهاد، حاملين معهم مشاعر الامتنان لوزارة النفط العراقية وبتروتشاينا على هذه الفرصة القيمة، ومتطلعين إلى تحقيق النجاح الأكاديمي والعودة للإسهام في مستقبل قطاع النفط العراقي.