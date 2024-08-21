دون معرفة الأسباب.. انقطاع خدمتي تليغرام وواتساب في روسيا

وقالت في بيان "سجل مركز مراقبة شبكة الاتصالات العامة في 21 آب/أغسطس، اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر، انقطاعا واسع النطاق في تشغيل تطبيقي الرسائل تليغرام وواتساب".وتاتي روسيا في المرتبة الخامسة من حيث عدد مستخدمي تطبيق واتساب عالميا بعد كل من الهند والبرازيل وأمريكا وإندونيسيا، وفق ترتيب الدول المستخدمة للتطبيق بنهاية عام 2023.حيث تأتي الهند بـ 390.1 مليون مستخدم نشط، تليها البرازيل بنحو 108.4 مليون مستخدم، ثم الولايات المتحدة بنحو 75.1 مليون مستخدم، فإندونيسيا بعدد مستخدمين نشطين بنحو 68.8 مليون مستخدم، ثم روسيا بـ 64.7 مليون مستخدم.ووفقا لشركة MTS الروسية، فإن حصة تلغرام من إجمالي حركة مرور الرسائل بلغت حوالي 80 ٪، متقدما على واتساب من حيث نشاط المستخدمين.أما واتساب فلا يزال يتقدم على تليغرام وتطبيقات المراسلة الأخرى من حيث عدد المستخدمين الإجمالي.