إيران تعلن: لا نريد توسيع الصراع بالمنطقة

وشدد عراقجي، أن بلاده "على عكس إسرائيل لا ترغب في توسيع الصراع بالمنطقة".

وأضاف أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع الحرب عاملان لزيادة التوتر في المنطقة".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.