تفاصيل إحباط التفجير في نيويورك

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن إلقاء السلطات القبض على امرأة من ، وتوجيه اتهامات إليها بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستوحى من تنظيم " " الإرهابي، يستهدف ، مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني.وأوضح جون آيزنبرغ، مساعد وزير العدل للأمن القومي، أن بوي، التي تبلغ من العمر 35 سنة وتقيم في ألباني، متهمة بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة داخل مبنى الكابيتول.ويهدف هذا المخطط إلى قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أقصى قدر من الدمار بالمبنى، تمهيدا لسفرها والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في .وأشارت الوزارة إلى أن "بوي أُلقي القبض عليها، يوم الأربعاء، بعد حصولها على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة".كما أُشير إلى أنها "رُصدت أثناء زيارتها مبنى الكابيتول في الولاية والتقاطها مجموعة من الصور له".وذكرت الوزارة أن "بوي صرحت بأن هدفها من الهجوم هو إحداث تأثير على النظام الأمريكي"، لافتة الى أن "بوي نشرت رسائل مناهضة للولايات المتحدة عبر الإنترنت، شملت الإشادة بهجمات عام 2001، ولم يتسنَ حتى الآن التواصل مع محامي بوي للتعليق على هذه الاتهامات".وفي أعقاب عملية الاعتقال، نشرت حاكمة ولاية ، ، على منصة "إكس" تدوينة قالت فيها: أعلنت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم، عن اعتقال شخص يُشتبه في تخطيطه لشن هجوم على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك. وأنا ممتنة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على قيادته لهذا التحقيق، ولشرطة ولاية نيويورك على جهودها في القبض على هذا الشخص الخطير".وتابعت انه "في وقت سابق من هذا العام، وعلى خلفية تصاعد العنف السياسي والتهديدات الموجهة ضد المسؤولين العموميين، اتخذنا خطوات لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول وفي جميع أنحاء حكومة الولاية، ورغم عدم وجود تهديد فوري في الوقت الحالي، فإننا سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في إنفاذ القانون لحماية سكان نيويورك والحفاظ على سلامة مجتمعاتنا".