حزب بريطاني يعلن الصهيونية حركة عنصرية ويدعم دولة فلسطينية

وأقر أعضاء الحزب الحاضرون في الاقتراح بـ1022 صوتا مقابل 813، أي بنحو 56% من الأصوات، وبحسب شبكة "آي تي في"، يعلن الاقتراح الخضر "حزبا مناهضا للصهيونية"، وينص على أن الصهيونية ستُعامل كأي شكل آخر من أشكال العنصرية.ويدعو الاقتراح كذلك إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة على كامل فلسطين التاريخية، وهي صياغة يرى منتقدون أنها تعني عمليا إنهاء .ولم يشارك زعيم الحزب زاك بولانسكي في التصويت، إذ غادر المؤتمر بعد خطابه يوم الجمعة للمشاركة في حملة الانتخابات الفرعية في دائرة هولبورن وسانت بانكراس، وهي الدائرة السابقة لرئيس وزراء السابق ، وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بولانسكي، وهو ، امتنع عن إدانة الاقتراح.وبحسب "جي بي نيوز"، أُقر الاقتراح من دون تعديلات جوهرية، بعد أن رفض المؤتمر ثلاثة تعديلات عليه، ومن بين ما رُفض، وفق "آي تي في"، بند كان سيوضح أن الاقتراح لا يجوز استخدامه للضغط على أعضاء الحزب أو معاقبتهم بسبب انتمائهم إلى كُنُس أو جماعات يهودية تصف نفسها بالصهيونية.