ونشرت ويلكينز (27 عاما) عبر منصة "إكس" صورة بالأبيض والأسود لها واقفة مع باتيل، (46 عاما) ترفع يدها أمامهما لتظهر خاتمها. وقد أعاد باتيل نشر صورة ويلكينز.وكانت ويلكينز وباتيل يتواعدان قبل أن يتولى الأخير رئاسة في 2025، عندما حضرت قسمه.وأصدرت مغنية الكانتري والمعلقة السياسية ألبومها الأول في 2023، وارتبط اسمها بمجموعات محافظة.وقد واجه باتيل انتقادات لسفره على طائرات حكومية في رحلات ليس لها غرض معلوم أو ظاهر يتعلق بإنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام طائرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للطيران إلى ستيت كوليدج في بنسلفانيا لحضور حدث مصارعة محترفين أدت فيه ويلكينز .وأظهرت صور نشرتها ويلكينز لاحقا على الزوجين يبتسمان بينما كانت تحمل حزام بطولة ذهبيا ضخما.كما تصدرت ويلكينز العناوين كمؤدية في المعرض الأمريكي الكبير للرئيس في ناشيونال مول ضمن 250، بينما انسحب فنانون آخرون من الحدث بعد اكتشافهم أنه ليس احتفالا غير حزبي.