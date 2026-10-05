حل البرلمان الاسباني ودعوة لإجراء انتخابات مبكرة

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أعلن الإسباني، ، اليوم الاثنين، عن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .

وقال ، في بيان رسمي، تابعته إنه "يجب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني المقبل".