واشنطن: ما يحدث في اليمن هجوم مضاد.. ملتزمون بالاتفاق الأمني مع السعودية

وقال روبيو، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إنه "لا ينبغي الربط بشكل مباشر بين التحركات العسكرية الأخيرة والتهديد الذي وقع الأسبوع الماضي بقاعدة فيرفورد" البريطانية.وأضاف أن "لدى اتفاقاً أمنياً ملزماً مع ونعتزم الالتزام به"، مشيراً إلى أن والقوات اليمنية "لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على المنطقة القريبة من ".وأوضح روبيو أن "ما يحدث الآن في هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون"، مبيناً أن "كانت تتوقع حدوث ذلك".وتابع أن السعودية "تعرضت لهجمات من الحوثيين وتدرك التهديد الذي يمثلونه، ولديها الحق في الدفاع عن نفسها".وتأتي تصريحات روبيو بالتزامن مع تصعيد عسكري في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية السيطرة على مواقع في مديرية ذباب ومناطق قريبة من مضيق باب المندب، ضمن عملية عسكرية لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون مؤخراً.