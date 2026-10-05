القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن النزيلي إن "القوات المسلحة بدأت بتنفيذ عملية هجومية استراتيجية في ".وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت الاثنين 5 أكتوبر 2026، إحكام سيطرتها الكاملة على الاستراتيجي ومديرية ومطار ذوباب غربي تعز، مع انطلاق عملية عسكرية شاملة تحت مسمى "فجر " تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء.وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي عن تنفيذ 1122 عملية استهداف دقيقة عبر الطيران الحربي والمسيّرات والمدفعية والصواريخ والقناصة على مدى الساعات الأولى من العملية ما أدى إلى تحييد 1747 عنصرا حوثيا وتدمير وإتلاف 364 آلية ومعدة عسكرية ووسيلة نقل، كما شملت الجبهات والخطوط الدفاعية والإمدادية في محافظات صعدة والجوف وتعز والساحل الغربي.من جهته، كشف تحالف دعم عن مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من عملية "فجر اليمن"، نفذت غارات مكثفة وضربات مدار الساعة لتأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب وإسناد .جاء هذا التحرك الميداني الواسع غداة إعلان رئيس الرئاسي الانتقال إلى العمل العسكري الشامل لـ"إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة"، وذلك بعد مكاسب ميدانية حققها الحوثيون خلال الأسابيع الماضية على ساحل البحر الأحمر، حيث استولوا على مدينة المخا وبلدة ذوباب ووصلوا إلى جزيرة ميون في مضيق باب المندب.وتشكل حماية باب المندب أحد المحاور الرئيسية في العملية الحالية، في ظل سيطرة الحوثيين السابقة على مواقع استراتيجية مطلة على البحر الأحمر وتصاعد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة والتجارة هذا الممر البحري الحيوي.