تفش واسع للسالمونيلا ومخاوف من ارتباطه بالبيض

وقالت (UKHSA) إن 207 حالات إصابة مؤكدة سجلت منذ بداية العام، مشيرة إلى أن الحالات ناجمة عن سلالة واحدة من بكتيريا السالمونيلا.وسجلت إنجلترا معظم الإصابات، بواقع 199 حالة، مقابل ست حالات في اسكتلندا وحالة واحدة في كل من وإيرلندا الشمالية. واحتاج أكثر من ثلث المصابين في إنجلترا إلى رعاية طبية في المستشفيات.وشملت الحالات أشخاصا من مختلف الأعمار، بينهم رضع وأشخاص في التسعينيات من العمر، فيما أصيب شخصان بعدوى خطيرة في مجرى الدم.وتحقق السلطات الصحية في احتمال ارتباط التفشي ببيض مستورد من خارج المملكة المتحدة، خاصة أن السلالة الحالية تبدو مرتبطة بموجة من الإصابات سجلت عام 2025، وربطتها السلطات حينها أيضا ببيض ملوث.ومن بين الحالات المؤكدة حتى 13 أغسطس، حددت السلطات 114 إصابة في خمس مؤسسات غذائية مختلفة، مع استمرار خطر انتقال العدوى في مؤسستين منها.لكن السلطات أكدت أنه لا يوجد حتى الآن دليل يربط التفشي بالبيض أو الدواجن المنتجة في المملكة المتحدة.وتنتقل السالمونيلا عادة من خلال تناول طعام ملوث أو ملامسته، وقد تنتقل في حالات نادرة من شخص إلى آخر. وتشمل أعراض الإصابة الإسهال وتقلصات المعدة والحمى والقيء، وقد تظهر خلال 72 ساعة من التعرض للبكتيريا.وفي معظم الحالات، تكون الإصابة قصيرة الأمد ويتعافى المريض خلال أيام، لكن العدوى قد تكون أكثر خطورة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وقد تؤدي إلى التهابات في مجرى الدم وتسمم الدم وفشل عدد من أعضاء الجسم.وقالت، كبيرة علماء الأوبئة في مجال التهابات الجهاز الهضمي هانا ، إن السلطات تعمل مع وكالة معايير الغذاء وهيئات العامة الأخرى للتحقيق في التفشي، مشيرة إلى أن مصدره المحتمل قد يكون بيضا مستوردا من خارج المملكة المتحدة.في صدارة الإصاباتسجلت لندن أعلى عدد من الإصابات في إنجلترا بـ47 حالة مؤكدة، تلتها منطقة يوركشاير وهامبر بـ38 حالة.وقال الدكتور داميان تولي، الأستاذ المشارك في العامة، إن حجم التفشي كبير، لكنه رجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى من الحالات المؤكدة.وأوضح أن بعض المصابين بالسالمونيلا يعانون أعراضا معوية خفيفة ويتعافون من دون إجراء فحوص طبية، ما يعني أن كثيرا من الحالات قد لا تظهر في الإحصاءات الرسمية.كيف يمكن تجنب الإصابة؟وينصح مسؤولو الصحة بغسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل إعداد الطعام أو تناوله، وطهي الطعام بشكل جيد، وتجنب إعداد الطعام للآخرين عند ظهور أعراض الإصابة.ولا يمكن معرفة ما إذا كانت البيضة ملوثة بالسالمونيلا من خلال شكلها أو رائحتها أو فحص قشرتها.وتوصي السلطات بشراء البيض من مصادر موثوقة، وحفظه وفقا للتعليمات الموجودة على العبوة، والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.ويخضع البيض المنتج في المملكة المتحدة والذي يحمل ختم الأسد البريطاني أو شعار "صنع في " لضوابط إضافية للحد من مخاطر السالمونيلا، تشمل التطعيم والفحص، ويصنف هذا البيض على أنه منخفض الخطورة للغاية.أما عند عدم التأكد من مصدر البيض، فينصح بطهيه جيدا حتى يتماسك البياض والصفار، مع غسل اليدين بعد لمس البيض النيء وإبعاده عن الأطعمة الجاهزة للأكل.ولا توصي السلطات حاليا بتجنب جميع أنواع البيض، مؤكدة أن التحقيقات تركز على احتمال ارتباط التفشي ببيض مستورد من خارج المملكة المتحدة.