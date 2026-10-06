واشنطن تحسمها: عضوية أوكرانيا في الناتو خارج الطاولة حالياً

وقال روبيو خلال إحاطة صحافية، إن عضوية أوكرانيا في الحلف تتطلب توافقاً بين جميع الأعضاء، مشيراً إلى أن مواقف بعض الدول تجعل انضمام غير محتمل حالياً.وفي المقابل، أكد روبيو استعداد لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، دون أن يوضح تفاصيلها.وفي سياق آخر، وصف روبيو آيسلندا بأنها "موقع متقدم حيوي" للأمن الأميركي، مشيراً إلى سماحها للقوات الأميركية باستخدام أراضيها ومجالها الجوي ومياهها.وتأتي تصريحات روبيو خلال زيارته إلى آيسلندا، في إطار تركز على تعزيز الحضور الأميركي والمصالح الأمنية في المنطقة القطبية الشمالية.