إعدام منفذ هجوم فورت هود.. أول حكم رمياً بالرصاص للجيش الأميركي منذ عقود

وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما صدر بحق حسن حكم بالإعدام بعد إدانته في القضية.وقالت وزارة الحرب الأميركية إن وزير الجيش سيحدد موعد ومكان تنفيذ الحكم، في وقت لم ينفذ فيه الجيش الأميركي حكماً بالإعدام منذ عام 1961.ومن المتوقع أن يواجه تنفيذ الحكم إجراءات وطعوناً قانونية قد تؤدي إلى تأجيله لسنوات.