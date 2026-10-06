بعد 32 عاماً من قيادته.. حزب الله يطلق مؤسسة لحفظ إرث السيد حسن نصر الله

وقال الشيخ قاسم، خلال حفل إطلاق المؤسسة، إن “هذه المؤسسة تقررت في شورى ، ويشرف عليها الأمين العام، ولها هيكلية متكاملة من أجل حفظ التراث الذي قدمه السيد نصر الله”.وأضاف أن “السيد خلف بعد استشهاده عام 1992، وتسلم لمدة 32 عاماً”، مبيناً أن “نحن أمام تراث كبير جداً وثروة كبيرة، لا بد أن نجمعها ونوفرها للناس والباحثين وللأجيال القادمة، وكان هذا إطلاق هذه المؤسسة”.وأوضح أن السيد نصر الله “عمل لإبراز أفكار وعقائد وتوجيهات والسياسات العامة التي يؤسس عليها الإسلام”، معتبراً أن ذلك يمثل جانباً مهماً لفهم دوره في “حفظ هذا المنهج وتقديمه بطريقة عصرية”.وأشار إلى أن السيد نصر الله ركز كذلك على “التربية على الجهاد”، معتبراً أنه “أصل يحفظ ديننا وأرضنا ولنواجه الظلم والاستعمار”.وتابع أن “ميزة سماحة السيد نصر الله أنه ركز كثيراً في مسألة على العنوان والعاشورائي وعلى قيادة الإمام الحسين”.