بريطانيا.. اعتقال مشتبه به سابع على صلة بحادثة قاعدة فيرفورد

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب، إن "الاعتقال جرى في منطقة وستمنستر ، ليكون المشتبه به السابع الذي يتم توقيفه على خلفية الحادث الذي وقع قرب القاعدة في 27 أيلول الماضي".وأشارت إلى أن "المشتبه بهم الستة الآخرين أُفرج عنهم بكفالة قيد التحقيق"، فيما تتواصل التحقيقات بشأن ملابسات الحادث.