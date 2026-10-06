استجابة للاحتجاجات.. فرنسا تعلّق الدراسة في المدارس الثانوية

وقال لوكورنو إن إدوارد جيفراي قرر توحيد الجداول الدراسية خلال اليومين، لإتاحة المجال أمام إدارات المدارس لعقد نقاشات داخلية والاستماع إلى مطالب الطلبة والعمل على معالجتها.وأوضح أن مطالب المحتجين تشهد تزايداً، لكنها تختلف من مدرسة إلى أخرى، مشدداً على أن مواجهة الاحتجاجات لا تقتصر على إدانة أعمال العنف، وإنما تتطلب حواراً سياسياً ومؤسسياً داخل المدارس.وتشهد عدة مدن فرنسية احتجاجات طلابية، تخللت بعضها اشتباكات مع قوات الأمن، فيما يطالب المحتجون بمعالجة الاكتظاظ في الجداول الدراسية، ونقص الكوادر التعليمية ومشكلات هيكلية أخرى في قطاع التعليم.