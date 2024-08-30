طعن عدد من السائحين الإسرائيليين في مصر

وقال المصدر في تصريحات إعلامية، انه "تعرض عدد من السائحين الإسرائيليين لعملية طعن في مدينة طابا"، مؤكدا ان "السلطات الأمنية تجري تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث".من جانبها قالت وسائل إعلام اسرئيلية أن " 6 اسرائيليين اصيبوا على الأقل في هجوم بالطعن على معبر طابا المصري".كما قالت إن "عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص كانوا في طريقهم إلى إسرائيل".