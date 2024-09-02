بالفيديو.. ياباني يوبخ صينيا بعد وضع قدمه على قدم غزال

السومرية نيوز – دولي

اقدم مواطن ياباني، على توبيخ سائح صيني بعد وضع قدمه على قدم غزال.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، ان "صينيا ذهب لليابان بهدف السياحة، حيث وضع قدمه عند قدم غزال فأتى ياباني غاضبا جداً وهدد بأنه سيتصل بالشرطة".

ونشر الياباني المقطع بحسابه في X وكتب:

"لقد ركل الصيني قدم الغزال وأنا أقوم بدورية نيابة عن الشرطة والحكومة، لماذا هو في اليابان؟ من المحزن أن أمثاله موجودون هنا".