يحظر حديث المرأة بصوت عالٍ.. طالبان تأمر بتنفيذ قانون الاخلاق

يفرض القانون المكون من 35 بندا والذي أعلن الشهر الماضي، محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام والثقافة في ولاية فارياب، إن "أخوندزاده أبلغ المسؤولين المدنيين والعسكريين بأن عليهم تنفيذ قانون تعزيز الفضيلة في المجتمع".يحكم أخوندزاده بإصدار الفتاوى الدينية من قندهار، المعقل الروحي لحركة طالبان، لكنه أصدر هذا الأمر خلال رحلة إلى شمال ولاية فارياب الأسبوع الماضي، وفقا للبيان الصادر الأحد.وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في ولاية فارياب شمس الله محمدي لوكالة فرانس برس، إن أخوندزاده وصل إلى فارياب، الجمعة، بعد زيارة ولاية بادغيس في أول زيارة رسمية له إلى شمال أفغانستان منذ سيطرة طالبان عليها.ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.ووصفت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان القانون بأنه "رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان".