رغم الحرب.. أوكرانيا توافق على نقل النفط الروسي عبر أراضيها

وقال شميغال خلال إحاطة إعلامية إن "شركة MOL المجرية أعلنت أنها المالك الحالي للكميات النفطية الموجودة في الأنابيب الروسية، والتي من المخطط أن تمر عبر أوكرانيا وهذا يناسب كييف في المجمل، لأن الشركة ليست روسية"، وفق وصفه.وأكد أن أوكرانيا تفي بالتزاماتها مع المجر بموجب اتفاقية الشراكة، مضيفا أنه من المحتمل أن تفي أوكرانيا كذلك بكل اتفاقيات الشراكة المعقودة مع سلوفاكيا والنمسا.وأوضح شميغال أن كييف تقبل عبور النفط عبر بلادها بشرط أن يكون تابعا لشركة أوروبية أو يتلقى سعر السوق من دولة أو شركة أوروبية حصرا.ووقّعت موسكو وكييف عقد عبور مدته خمس سنوات في نهاية عام 2019، تضمن بموجبه شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى، و40 مليار لكل منهما في السنوات الأربع المقبلة. وينتهي العقد في نهاية عام 2024. وقال رئيس "نفتوغاز"، أليكسي تشيرنيشوف، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إن أوكرانيا لن تجدد الاتفاق.حاليًا، يتم إمداد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عبر إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز الأوكراني، وعبر تركيا حيث يصل عبر التيار التركي.