انفجارات قرب مطار الرياض تعطل حركة الطيران.. ماذا يحدث؟

وأفادت الوكالة بأن المشاهد شوهدت في محيط مطار ، فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" أن الاضطرابات في المطار شملت إلغاء وتأخير عدد من الرحلات الجوية.وبحسب وكالات، سُمعت انفجارات متتالية في محيط بالرياض، بالتزامن مع توقف الرحلات في المطار.