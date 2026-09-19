عراقجي لنظيره الفرنسي: كف عن ذرف دموع التماسيح

وكتب عراقجي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" ردا على تدوينة لبارو بشأن وفاة مهسا أميني: "كف عن ذرف دموع التماسيح يا بارو. لقد أفصح صمتكم عن كل شيء عندما قتلت أطفالنا في المدارس".وشنت الولايات المتحدة هجمات على يوم 28 فبراير/شباط الماضي، أصابت إحداها مدرسة ابتدائية، مما أسفر عن استشهاد 168 طفلا و14 معلما، بحسب وسائل إعلام إيرانية.ووقعت الضربة في أول أيام الهجوم الأمريكي على إيران، واستهدفت مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب جنوبي إيران، إلا أن القوات الأمريكية قالت إنها كانت تستهدف منشأة مجاورة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكرته "سي إن إن" نقلا عن نتائج أولية لتحقيق عسكري.وأضاف: "قتلت مليونا ونصف مليون جزائري خلال حرب الاستقلال، وسجلت رسميا أقل من عُشر هذا العدد، لكنها لا تزال تتجنب الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية".وكان بارو قد اتهم إيران بالقمع في تدوينة عبر "إكس" بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة أميني، قائلا إنها قُتلت بسبب مطالبتها بـ"الحرية".وفي 16 سبتمبر/أيلول 2022، اندلعت احتجاجات في أنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.