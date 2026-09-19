وذكرت السلطات أن العملية نسقها الرئيسي في ، ونفذتها بشكل مشترك مديرية إسطنبول الإقليمية التابعة لوكالة الاستخبارات التركية وقسم شرطة اسطنبول.وحسب وسائل إعلام تركية، فإن قائمة الموقوفين تضم 9 إسرائيليين و11 باكستانيا تم التأكد من هوياتهم، بالإضافة إلى أفراد من دول أخرى بينها عربية (سوريا والأردن، والمغرب، ولبنان وفلسطين ومصر)، فيما لا تزال التحقيقات القضائية جارية.وأعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أمس الجمعة، إلقاء القبض على 175 من أصل 239 مشتبها بهم صدرت بحقهم أوامر توقيف، في عملية تستهدف شبكة دولية للاحتيال في تداول العملات الأجنبية "فوركس" مرتبطة بإسرائيل.وقال غورليك في بيان نشره عبر منصات التواصل، إن العملية استهدفت شبكة احتيال منظمة تستخدم شركات تعمل تحت غطاء "مراكز اتصال" لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في الفوركس والعملات المشفرة.وأوضح أن 4 تحقيقات منفصلة أجرتها في إسطنبول خلال العام الجاري كشفت قيام الشبكة باستقطاب الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تقديم وعود بتحقيق أرباح مرتفعة.وقال غورلك إن تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية ونتائج عمل جهاز الاستخبارات والشرطة، إلى جانب مئات شكاوى الضحايا التي جُمعت عبر ، أظهرت أن أشخاصا مرتبطين بإسرائيل يشكلون أغلبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين منها، ما كشف عن تنظيم احتيال يستهدف دولا عدة.وأضاف أن الشبكة استهدفت بصورة خاصة دولا في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، وبلغ حجم معاملاتها خلال عامين نحو 13 مليار ليرة تركية (نحو 266 مليون دولار)، وفق نتائج التحقيق.وبناء على نتائج التحقيق، نفذت السلطات التركية فجر يوم الجمعة عملية متزامنة بمشاركة الإنتربول، شملت 42 مركز اتصال تابعا لـ28 شركة في 286 عنوانا بإسطنبول وموغلا.