المركزية الأمريكية: حصارنا أوقف صادرات النفط الإيرانية و2000 سفينة عبرت هرمز بسلام

وذكر قائد في تصريحات صحفية انه "قدمنا الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من خلال الشهرين الماضيين".واضاف انه " تم تسهيل تأمين عبور أكثر من ألفي سفينة تجارية من عبر حماية منسقة".وبين ان "حجم النفط والغاز المنقول في الأسبوعين الماضيين عبر هرمز هو الأكثر منذ 6 أشهر".