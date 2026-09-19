إيران تعدم رجلا أدين بالتجسس لصالح الموساد

وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن "حسين بيداران أعدم شنقا بعد أن أيدت حكم الإعدام الصادر ‌بحقه ⁠بتهمة التجسس والتعاون المخابراتي مع ".وأضافت الوكالة أن "بيداران زود جهاز ⁠المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بمعلومات عن مواقع عسكرية حساسة في ⁠إقليم أصفهان بوسط البلاد، وأنه ارتكب أعمال ⁠التجسس لتحقيق مكاسب مالية".