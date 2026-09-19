كارثة في هوليوود هيلز.. إخلاء مبنى سكني وتضرر منزل

ووقع في شارع نورث ويلكوكس أفينيو، ضمن نطاق الرقم 1900، بحسب في لوس أنجلوس.ووصلت فرق الطوارئ إلى المكان للعمل على تثبيت المنحدر، إضافة إلى إخلاء مبنى الشقق الواقع في شارع غريس أفينيو والتأكد من سلامته.ولم تُسجل أي إصابات، فيما لم يتضح حتى الآن سبب انهيار المنحدر.