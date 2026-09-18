ترامب يحظر CNN وMSNBC وبوليتيكو من العمل في البيت الأبيض

وقال في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إنه يعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مزيد من وسائل الإعلام التي يرى أنها تنشر “أخباراً كاذبة”، مؤكداً أن وسائل الإعلام، بحسب تعبيره، لا ينبغي أن تستمر في نشر “الأكاذيب والخيال” عند تناول أخبار الإدارة.ووجّه ترامب، انتقادات خاصة إلى “بوليتيكو”، مدعياً أنها تلقت اشتراكات من الحكومة الأميركية بقيمة 8 ملايين دولار خلال السابق ، واصفاً ذلك بأنه “فساد”.كما انتقد ترامب “MSNBC”، مشيراً إلى تغيير اسمها مؤخراً، وربط ذلك بتراجع المشاهدات والمصداقية.