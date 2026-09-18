41 دولة.. الدفاع السعودية تعلن بلوغ التحالف البحري الدفاعي القدرة التشغيلية

أعلنت ، اليوم الجمعة، بلوغ التحالف البحري الدفاعي القدرة التشغيلية، فيما بينت أن ممثلين عن 41 دولة شاركوا باجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي في جدة.





وذكرت ، أن "ممثلين عن 41 دولة شاركوا باجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي في جدة".



وأوضحت أن "التحالف البحري الدفاعي انتقل من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية". وذكرت ، أن "ممثلين عن 41 دولة شاركوا باجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي في جدة".وأوضحت أن "التحالف البحري الدفاعي انتقل من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية".