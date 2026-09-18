السجن 14 شهرا لأمريكي رش "الخل" على النائبة إلهان عمر

واعتدى كازميرتشاك على النائبة عبر رشها بمحلول من "الخل" خلال لقاء جماهيري في كانون الثاني الماضي.وكان كازميرتشاك قد أقر بالذنب في أيار، واعترف بأن دوافعه كانت مرتبطة بمعارضته مواقف عمر السياسية التقدمية. وأصدرت القاضية الاتحادية جوان إريكسن الحكم خلال جلسة عقدت الخميس.ووقعت الحادثة بينما كانت عمر تلقي كلمة في اجتماع عام بمدينة مينيابوليس، انتقدت فيه ممارسات عناصر والجمارك الأمريكية. ووفق إفادات قضائية، اقترب المتهم منها ورشها بمزيج من الماء وخل التفاح باستخدام حقنة، قبل أن يتمكن أفراد الأمن من السيطرة عليه.كما قضت المحكمة بخضوعه لإشراف قضائي لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه، ومنعته من التواصل مع النائبة.وقالت القاضية إن الهجوم لم يكن تصرفا عفويا، مشيرة إلى أن المتهم حصل على تذاكر حضور الفعالية قبل أسابيع من وقوع الاعتداء.