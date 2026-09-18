رئيس كوريا الجنوبية: لن ننخرط عسكريا في الحرب مع إيران

وأضاف لي، خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون هناك أي انتشار يفضي إلى التورط في الحرب أو التدخل فيها، ويمكنني قول ذلك بوضوح". وتابع: "لن ننفذ انتشارا كهذا للقوات ولن نرسل أصولا عسكرية، وقد التزمنا بهذا المبدأ حتى الآن وسيبقى من دون تغيير".لكنه أوضح أن تحتاج إلى القيام بـ"أنشطة بالحد الأدنى" لحماية سفنها التجارية وخطوط شحن النفط الخام وحياة مواطنيها وسلامتهم، أسوة بدول أخرى، مقرا بوجود مخاوف من أن يصبح الحد الفاصل بين التدابير والانخراط في النزاع غير واضح.وأشار لي إلى أن الحكومة تدرس تعزيز مهام وحدة "تشيونغهاي" البحرية، المنتشرة أساسا في المياه القريبة من لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن وخطوط الملاحة والكوريين الجنوبيين.وشدد، مع ذلك، على أن بلاده لن ترسل قوات قتالية، ولن تضع عسكريين كوريين جنوبيين تحت قيادة أجنبية على نحو قد يعرضهم للخطر.وقال: "أؤكد مرة أخرى بوضوح: لن يكون هناك نشر للقوات في الحرب".