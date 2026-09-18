الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

وقال في بيان أنه "استهدف ناقلة نفط ترفع علم ، أثناء عبورها عبر مسار مخالف".وفي السياق، أفادت وسائل اعلام، استناداً إلى بيانات تتبع السفن، بأن أربع سفن شحن عبرت مضيق هرمز، أمس الخميس، مقارنةً بست سفن عبرت المضيق في اليوم السابق، في ظل تراجع حركة الملاحة عبر الممر المائي.