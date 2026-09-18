امراة تنتقم لظفرها المكسور بإطلاق النار على صالون التجميل

وبحسب وثائق قضائية، دخلت إيسنس ، البالغة 26 عاما، في مشادة مع موظفات صالون "إليمنت نيل" بعدما رفضن إصلاح الظفر مجانا. واتهمت بضرب إحدى العاملات قبل أن تغادر المكان وتعود حاملة مسدسا.وقالت الشرطة إن ماير أطلقت في نهاية شهر اب الماضي رصاصة باتجاه واجهة الصالون الزجاجية، ما أدى إلى تحطم الباب الأمامي، بينما كان نحو 20 شخصا داخل المحل إذ فر بعضهم عبر الباب الخلفي ولجأ آخرون إلى الاختباء، من دون ورود معلومات عن إصابات جراء إطلاق النار.وفرت المتهمة من الموقع قبل توقيفها لاحقا في منزلها، وأفادت الشرطة بأنها أقرت بإطلاق النار بهدف ترهيب العاملات وإجبارهن على تقديم خدمة مجانية لها.وتواجه ماير تهما تشمل الاعتداء المشدد وإطلاق النار على مكان عام، فيما أفرج عنها بكفالة بلغت 100 ألف دولار.