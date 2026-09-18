السجن 60 عاما لمسؤول من عهد بشار الأسد

وقال مدعون اتحاديون إن "قاضيا أمريكيا أصدر حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق مسؤول حكومي سوري سابق ترأس سجن دمشق المركزي في عهد الرئيس ‌المخلوع "، مبينين ان "هيئة محلفين أدانته بتهمة التعذيب".ووجه القضاء التهم إلى سمير عثمان الشيخ (74 عاما ) في عام 2024، وأدين في آذار بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب وثلاث تهم بالتعذيب، وذلك لتورطه في إساءة معاملة السجناء في سجن عدرا، ⁠وهو الاسم الذي يشتهر به في دمشق.