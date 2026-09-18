واشنطن تمنع وفد إيران المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة من التسوق

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية أن ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل على الرغم من ‌استمرار حالة العداء بين وطهران.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على القرار أن هذا يعني أن المسؤولين، بمن فيهم ⁠الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ، سيحصلون على تأشيرات دخول.مع ذلك أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه "سيخضع الوفد (الإيراني) لقيود سفر، وسيُمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها من السلع، وفقا لسياستنا. الوفد حجما من وفد العام الماضي".وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أمس الخميس في منشور عبر منصة "إكس": "في حين يعاني الإيرانيون العاديون من القمع الوحشي، ونقص المياه والكهرباء، والتضخم المتصاعد، يريد مسؤولو النظام الذهاب في رحلات تسوق في نيويورك".وتابع: "ليس تحت رقابتنا. لن نسمح لنخبة النظام الإيراني باستغلال (الجمعية العامة للأمم المتحدة) للقيام بحملة تسوق للسلع الفاخرة بأموال مدفوعة من معاناة الشعب الإيراني، وكل ذلك بينما يضخ النظام ثروات لدعم وكلائه الإرهابيين".وكانت قد فرضت قيودا مماثلة عام 2025، حيث منعت الوفد الإيراني من دخول ‌المتاجر ⁠وقيدت تحركاته بين وبعثة إيران لدى ومقر إقامة سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون إف. في نيويورك.وفي السنوات الماضية، تعرضت مشتريات الوفد الإيراني لانتقادات شديدة. وقبل أربع سنوات، واجه الرئيس السابق انتقادات بعد أن عاد فريقه إلى صغيرة محملة بالهدايا التذكارية، وحفاضات الأطفال، والمكملات الغذائية، وأجهزة المطابخ.ويصعب على الإيرانيين تحمل تكاليف الكثير من هذه السلع أو الحصول عليها. وتؤثر العقوبات الدولية بشدة على البلاد، وتعتمد العديد من العائلات على زيارات الأقارب والأصدقاء من الخارج لجلب الأدوية معهم.