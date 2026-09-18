تأكيد امريكي.. الانسحاب العسكري من العراق سيكتمل نهاية الشهر الجاري

وذكرت شبكة (ABC) نيوز الأميركية، عن مسؤول عسكري أميركي في تقرير ترجمته وتابعته ، أن "عملية الانسحاب العسكري الأميركي من تتواصل، على أن تكتمل بحلول 30 أيلول الجاري، مع إعادة نشر مئات الجنود المتبقين في شمال البلاد إلى ودول أخرى في المنطقة".وأضاف أن "القوات الأميركية ستغادر المواقع المتبقية في ، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية، بما فيها منظومات الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أن "قاعدة مكافحة الإرهاب في فقدت أهميتها مع تراجع تهديد تنظيم ".وأضاف المسؤول أن" وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي".وأشارت الشبكة إلى أن " والعراق كانا قد اتفقا عام 2024 على إنهاء مهمة تدريجياً، بعد تراجع تهديد تنظيم داعش"، مبينة أن "القوات الأميركية انسحبت خلال العام الماضي من معظم قواعدها في العراق، وأبقت على وجود محدود في إقليم ".ولفت التقرير إلى أن "واشنطن لا تزال تتابع التطورات الأمنية في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالهجمات التي قد تستهدف مصالحها في دول أخرى"، مؤكداً أن "الانسحاب المرتقب يمثل نهاية المهمة العسكرية الأميركية الحالية في العراق".