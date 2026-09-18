نحو 7.5 ألف إصابة بحمى إيبولا

وجاء في للمعهد: "سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 71 إصابة جديدة و28 وفاة، وتعافى 22 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد المصابين 7475 حالة، وعدد الوفيات 3605 أشخاص منذ بداية التفشي".وكان "غاماليا" الوطني الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ، قد صرح في وقت سابق لصحيفة "إزفيستيا" عن نجاح اختبار لقاح روسي جديد ضد "إيبولا" على عينات حية من الفيروس، فيما أعلن لوزارة الخارجية الروسية عن اهتمام الدول الإفريقية باللقاح الروسي.جدير بالذكر أنه حتى اليوم، لم يتم ترخيص أي لقاح أو علاج رسمي للسلالة الجديدة من فيروس "إيبولا" المعروفة باسم "بونديبوغيو".وحمى إيبولا أو الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير يصيب الإنسان ويكون قاتلا في الكثير من الأحيان، وينتقل عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب مثل الدم واللعاب أو الأدوات الملوثة، وتعتمد السيطرة على المرض على العزل المبكر للمصابين واتباع إجراءات مكافحة العدوى الصارمة.