روسيا تغلق القنصلية الألمانية في سانت بطرسبرغ

وجاء إغلاق القنصلية تنفيذاً لقرار روسي سابق، على أن تتولى في مهامها القنصلية.وتأتي الخطوة في إطار إجراءات متبادلة بين موسكو وبرلين، عقب قرار إغلاق في بون، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.