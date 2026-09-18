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عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري في باكستان
دوليات
2026-09-18 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
248 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
صرح مسؤولون في باكستان أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم شنه انتحاري بسيارة مفخخة مستهدفا بوابة
مسجد
بالقرب من مركز للشرطة في
شمال غرب
البلاد.
ونقلت وكالة
الأنباء الألمانية
"د.ب.أ" عن مسؤولين قولهم إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الانفجار.
وذكر مسؤول الإنقاذ البارز بلال فيضي أن الانفجار وقع في منطقة كوهات في إقليم
خيبر
بختونخوا المحاذي لأفغانستان، وقال إن مسؤولي المستشفى أكدوا مقتل 5 من عناصر الشرطة و10 مدنيين، وأضاف أن معظم المصابين من المصلين.
وقال ذو الفقار حميد،
قائد الشرطة
المحلية إن مهاجما – على ما يبدو - صدم المسجد بمركبة مفخخة.
وأكد طبيب يدعى طاهر شاه في كوهات وصول 15 جثة وأكثر من 50 مصابا إلى المستشفى في المدينة، مضيفا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث أن كثيرا من المصابين في حالة حرجة.
وأفادت تقارير سابقة بانفجار قنبلة قوية في
مسجد
بالقرب من مركز للشرطة في كوهات.
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