عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري في باكستان

ونقلت وكالة "د.ب.أ" عن مسؤولين قولهم إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الانفجار.وذكر مسؤول الإنقاذ البارز بلال فيضي أن الانفجار وقع في منطقة كوهات في إقليم بختونخوا المحاذي لأفغانستان، وقال إن مسؤولي المستشفى أكدوا مقتل 5 من عناصر الشرطة و10 مدنيين، وأضاف أن معظم المصابين من المصلين.وقال ذو الفقار حميد، المحلية إن مهاجما – على ما يبدو - صدم المسجد بمركبة مفخخة.وأكد طبيب يدعى طاهر شاه في كوهات وصول 15 جثة وأكثر من 50 مصابا إلى المستشفى في المدينة، مضيفا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث أن كثيرا من المصابين في حالة حرجة.وأفادت تقارير سابقة بانفجار قنبلة قوية في بالقرب من مركز للشرطة في كوهات.