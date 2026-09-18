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سوريا.. توغل إسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا واعتقال راعي أبقار

دوليات

2026-09-18 | 14:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سوريا.. توغل إسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا واعتقال راعي أبقار
142 شوهد

توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الجمعة، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، فيما اعتقلت راعي أبقار خلال عملية تمشيط نفذتها في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن "القوة الإسرائيلية، التي ضمت نحو 9 آليات عسكرية، توغلت في وادي الرقاد ونفذت عمليات تمشيط، قبل أن تعتقل راعي أبقار كان موجوداً في المنطقة، وتقتاده إلى جهة مجهولة". 

ويأتي التوغل في إطار تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق الجنوب السوري، ولا سيما ريفي درعا والقنيطرة، وسط مخاوف محلية من تداعيات استمرار هذه التحركات على سكان المناطق القريبة. 

وكانت قوات إسرائيلية قد نفذت، في 16 أيلول الجاري، توغلاً داخل بلدة عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة العسكرية الواقعة على أطراف قرية معرية.
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