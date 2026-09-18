سوريا.. توغل إسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا واعتقال راعي أبقار

وذكرت مصادر محلية أن "القوة الإسرائيلية، التي ضمت نحو 9 آليات عسكرية، توغلت في وادي الرقاد ونفذت عمليات تمشيط، قبل أن تعتقل راعي أبقار كان موجوداً في المنطقة، وتقتاده إلى جهة مجهولة".ويأتي التوغل في إطار تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق الجنوب السوري، ولا سيما ريفي ، وسط مخاوف محلية من تداعيات استمرار هذه التحركات على سكان المناطق القريبة.وكانت قوات إسرائيلية قد نفذت، في 16 أيلول الجاري، توغلاً داخل بلدة عابدين بمنطقة حوض في ريف درعا الغربي، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة العسكرية الواقعة على أطراف قرية معرية.