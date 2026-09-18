رئيس البرلمان السويدي يكلف مجدلينا أندرشون بتشكيل الحكومة



كلّف أندرياس نورلين، اليوم، رئيسة مجدلينا أندرشون، بمحاولة تشكيل حكومة جديدة في السويد.



وقال نورلين خلال مؤتمر صحفي، إن "أندرشون ستتولى مهمة إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة".



واشار الى ان "الاجراء جاء تمهيداً لعرضها على البرلمان ".