بوتين: روسيا زادت إنتاجها من بعض أنواع المسيرات بعشرة اضعاف

وقال بوتن في تصريحات صحفية، إن " زادت إنتاجها من بعض أنواع المسيرات عشرات المرات".وأضاف: "ضاعفنا إنتاج وتوريد الأسلحة والذخائر بما في ذلك الصواريخ عالية الدقة بأكثر من 22 ضعفا".