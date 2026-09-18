60 مليون برميل نفط إيراني عالقة على متن سفن خاضعة للعقوبات

وقال المصدر في تصريحات تابعتها ، إن السفن التي تحمل النفط تواجه خطر الاعتراض خارج نطاق الحصار، مشيراً إلى أن عمليات تفريغ حمولاتها تجري بوتيرة متراجعة.وأضاف أن واردات من النفط الإيراني، أو النفط المرجح أنه إيراني، تراجعت إلى نحو 440 ألف برميل يومياً.