تقرير: الذكاء الاصطناعي كاد يتسبب بمواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين

وبحسب التقرير، وقعت الحادثة خلال الربيع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الأميركية مع ، عندما زعم تقرير أن سفينة صينية في الشرق الأوسط كانت تنقل مكونات مرتبطة ببرنامج نووي إلى .وأشار مصدران إلى أن القوات الأميركية كانت تستعد للصعود إلى متن السفينة، بالتزامن مع تحريك طائرات عسكرية للتعامل مع الموقف، قبل أن يكشف تدقيق إضافي أن التقرير أُعد باستخدام روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي.وأوضح التقرير أن الأداة أخطأت في تحديد طبيعة المواد التي تحملها السفينة، بعد خلطها بين بيانات متاحة علناً ومعلومات استخباراتية سرية، ما أدى إلى استنتاج خاطئ كان يمكن أن يتسبب في مواجهة عسكرية بين والصين.