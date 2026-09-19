استئناف الرحلات في مطار لوكسمبورغ بعد تعليق مؤقت بسبب طائرات مسيرة

وذكر المطار في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن عمليات الطيران في مطار لوكسمبورغ، استؤنفت بعد تعليقها مؤقتا بسبب رصد أنظمة طائرات غير مأهولة طائرات مسيرة غير مصرح لها في محيط المطار، ثم فوق مدرجه".وأضاف البيان أن "هذا التعليق كان إجراء احترازيا لضمان سلامة الركاب وأطقم شركات الطيران وموظفي المطار والطائرات".ولم يحدد البيان مصدر الطائرات التي تم رصدها، مشيرا إلى أن المطار يواصل مراقبة الوضع ويحذر من احتمال حدوث تأخيرات واضطرابات في حركة الملاحة الجوية.