طفل عبقري ذو ذكاء بمستوى أينشتاين يتغلب على مرض السرطان ويلتحق بالدراسات العليا

ويبلغ معدل ذكاء جو 168، وهو أعلى من المستوى المنسوب إلى ، الذي يُعتقد أن معدل ذكائه كان نحو 160. وحصل الفتى على 1590 من أصل 1600 في اختبار SAT عندما كان في العاشرة، ثم تخرج من المدرسة الثانوية في العام التالي.ومن المتوقع أن ينهي درجة البكالوريوس في في مايو، رغم أن بعض زملائه يكبرونه بنحو عقد كامل.وقال جو لشبكة "CBS": "معدل ذكائي 168. وكلما أخبرت الناس بذلك، يكون رد فعلهم: أوه، مثل شيلدون الصغير أو هاوزر (شخصيتان اشتهرتا في التلفزيون بكونهما عبقريين في سن صغيرة)".وسيبدأ دراسته في الخريف المقبل، حيث يعتزم دراسة إدارة الرياضة، إلى جانب علم الحركة وعلم الأحياء.وقال عن انتقاله إلى : "أنا متحمس أيضا، لأن أبوابا جديدة ستُفتح أمامي".وشُخّصت إصابته بسرطان الدم في سبتمبر 2021، كما عانى من متلازمة غير المشخّصة، وهي اضطراب عصبي أدى في وقت سابق إلى وضعه في فصول التعليم الخاص.ورغم تفوقه الدراسي، يؤكد جو أن قدراته الاستثنائية لا تعني أن كل شيء يأتيه بسهولة، قائلا: "ليس الأمر وكأنني وُلدت وأنا أعرف كل شيء أعرفه الآن. عليّ أن أتعلمه مرة أو مرتين، وبعدها سأعرفه".وقالت والدته آن إنها تشعر بفخر كبير بما حققه ابنها رغم كل ما واجهه، مضيفة: "إنه يهوى التعلم فحسب. إنه مثل الإسفنجة".ولا توجد تقارير إعلامية عن قبول من جو في برنامج ماجستير بالجامعة، فيما تتحقق جامعة نيويورك مما إذا كان سيصبح رسميا طالب دراسات عليا في تاريخها.ويبلغ متوسط عمر من يبدأون الدراسات العليا في 33 عاما، أي أكثر من ضعف عمر جو.