مرض كلوي غامض يضرب الرجال الشباب

ويشخص هذا المرض، المعروف باسم "مرض الكلى المزمن مجهول السبب" (CKDu)، عندما يعاني المريض من فشل كلوي تتوقف فيه الكلى عن تصفية الدم بشكل صحيح - ما قد يكون قاتلا - رغم عدم وجود عوامل خطر أخرى مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري.واكتشف هذا المرض لأول مرة في التسعينيات في والجنوبية، حيث عرف باسم "اعتلال الكلية الميزوأمريكي" (Mesoamerican Nephropathy)، كما رصد في الهند وجنوب . لكنه كان نادرا تاريخيا في . والآن، يبلغ أطباء في عدة مستشفيات بتكساس عن حالات إصابة به.ويقول أطباء في هيوستن إنهم سجلوا عددا من الحالات، جميعها تقريبا لدى رجال أصحاء في العشرينات والثلاثينات. وكان العديد من المرضى من العمال، وقد انهاروا أثناء العمل، سواء كانوا يدهنون جدارا أو يمهدون طريقا.ويعد هذا المرض لغزا لأن الأطباء غير متأكدين من سببه، رغم أنهم يعرفون أنه لا ينتقل من شخص لآخر. والفرضية الرائدة بين الباحثين هي أنه ناتج عن التعرض للحرارة الشديدة لفترات طويلة، كما يحدث عند العمل في الهواء الطلق. وقال الدكتور مارفن كيروز، خبير المهنية في : "الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن نوبات متكررة من الإجهاد الحراري تجتمع مع الجفاف لدى العمال الذين يقومون بعمل بدني شاق في بيئة حارة قد تؤدي إلى إصابة كلوية حادة متكررة، تتراكم تدريجيا وتؤدي إلى مرض الكلى المزمن مجهول السبب".وكشف أطباء في هيوستن أنهم يسجلون حالات هذا المرض منذ نحو عقد من الزمن، وأن العديد من المرضى كانوا مهاجرين غير موثقين قدموا من الوسطى أو الجنوبية.لماذا يسمى "القاتل الصامت"؟يسمى هذا المرض بـ"القاتل الصامت" لأنه لا يظهر أي علامات تحذيرية حتى المراحل المتأخرة، حيث قد تكون الكلى قد تضررت بشكل لا يمكن إنقاذه، ما يعرض حياة الشخص للخطر. وتشمل علامات تحذير تلف الكلى الغثيان والقيء وفقدان الشهية والتعب والضعف ومشاكل النوم.ويمكن للأطباء علاج الحالة باستخدام أدوية ضغط الدم وتخفيف الأعراض بغسيل الكلى. وفي الحالات الخطيرة، قد يجري الأطباء زراعة كلية لإنقاذ المريض. وللوقاية، ينصح الأطباء بشرب الكثير من الماء أثناء العمل في الهواء الطلق، حيث توصي الأكاديمية الوطنية للطب الرجال بشرب 3.7 لترات من الماء يوميا، والنساء 2.7 لترات.