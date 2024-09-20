عمرها 60 عاما.. تعرف على "مدمرة" الدرون الانتحارية

ولا تزال منظومة "شيلكا" ذاتية الدفع المضادة للأهداف الجوية في خدمة الجيش الروسي، بغض النظر عن عمرها، حيث تتميز إلى حد الآن بقدرة نارية هائلة لمدافعها عيار 23 ملم."مدمرة" الدرونوبشكل محدود مقارنة بأحدث منظومات الدفاع الجوي، تستخدم هذه المنظومة في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، لكن بعد إدخال تعديلات حولتها لممدرة للدرون الانتحارية.من بين النقائص تعاني منها، الرادار الذي تحمله، حيث سجل قصورا في التعامل مع جميع المهام الموكلة إليه.ولدرء هذا النقص، اقترح الخبراء أن تحل محله المحطات الإلكترونية البصرية المزودة بقنوات تلفزيونية وحرارية وأجهزة المرافقة الأوتوماتيكية، وفق موقع "روسيا اليوم".وتسمح تلك التعديلات باكتشاف مختلف الأهداف الجوية، بما في ذلك الأهداف صغيرة الحجم ليلا ونهارا. وعند ذلك فإن المنظومة لا ترسل أية إشارات للتخفي عن رادارات العدو.ويعود الاهتمام الروسي المتزايد بتلك الاقتراحات إلى تركيز أوكرانيا بالفترة الأخيرة على استخدام جماعي للمسيرات الانتحارية في الجبهات.وأمس الخميس، أعلنت سيطرتها على قرية في دونيتسك الواقعة شرق أوكرانيا، فيما تواجه صعوبات عقب هجومها على .