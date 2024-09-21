تحذير رسمي من "محظورات" مع احتفالات اليوم الوطني

– دولي

حذرت السعودية، من "محظورات" لا يمكن القيام بها عند استخدام علم المملكة خلال الاحتفالات التي ترافق الوطني، الإثنين المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "يحظر رفع علم "باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله، يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله".

وأضافت الوزارة أنه "يُحظر استخدام كعلامة أو لأغراض الدعاية التجارية، ويجب ألا يحفظ في مكان سيء يسبب تلف أو اتساخه".

كما نص البيان على "ألا يوضع أو يُطبع على أجساد الحيوانات، وألا يُثبَّت أو يُشد على السارية، بل يكون دائماً واقفاً وحر الحركة، ويجب ألا يُستخدم كأداة لربط أو حمل شيء ما".

أوضحت الوزارة أيضًا أنه يجب "ألا يوضع على أي عبارات أو شعارات أو رسومات، ويجب الامتناع عن تربين أطراف أو وضع أي إضافات بأي صورة كانت".

ويحظر أيضًا "استخدام بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي يُنوى التخلص منها بعد استخدامها، ويجب ألا يُرفع بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف".

كما حذر البيان من "تنكيس علم المملكة أو الخاص بخادم الحرمين الشريفين"، مشددا على أنه يجب "ألا يُلامس أي شيء أدنى منه (أرض أو ماء أو طاولة)".

ولا يوضع "على أي شعار إلا في حالة الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة، وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم".

وتحتفل السعودية باليوم الإثنين الموافق 23 ايلول، وهو يوم إعلان الملك المؤسس آل سعود، تحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في 23 ايلول 1932.