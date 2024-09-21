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تحذير رسمي من "محظورات" مع احتفالات اليوم الوطني

دوليات

2024-09-21 | 03:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير رسمي من &quot;محظورات&quot; مع احتفالات اليوم الوطني
1,256 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
حذرت وزارة الداخلية السعودية، من "محظورات" لا يمكن القيام بها عند استخدام علم المملكة خلال الاحتفالات التي ترافق اليوم الوطني، الإثنين المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "يحظر رفع علم "باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله، يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله".
 
وأضافت الوزارة أنه "يُحظر استخدام العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية، ويجب ألا يحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه".
 
كما نص البيان على "ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، وألا يُثبَّت العلم أو يُشد على السارية، بل يكون دائماً واقفاً وحر الحركة، ويجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما".
 
أوضحت الوزارة أيضًا أنه يجب "ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، ويجب الامتناع عن تربين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت".
 
ويحظر أيضًا "استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي يُنوى التخلص منها بعد استخدامها، ويجب ألا يُرفع بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف".
 
كما حذر البيان من "تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين"، مشددا على أنه يجب "ألا يُلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض أو ماء أو طاولة)".
 
ولا يوضع "على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة، وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم".
 
وتحتفل السعودية باليوم الوطني الإثنين الموافق 23 ايلول، وهو يوم إعلان الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، تحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في 23 ايلول 1932.

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